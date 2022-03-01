Бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в "Конторе пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

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Бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству "Сила речи" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 25 марта в 18 часов, сообщают организаторы.

Занятие проведет артист театра "Ангажемент", актер кино Кирилл Лепехин.

Гостей ждут три часа практики. "За это время можно сделать свою речь приятной и выразительной, избавиться от страха публичных выступлений, стать увереннее и харизматичнее", - рассказали организаторы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Зарегистрироваться можно по ссылке.