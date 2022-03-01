30 поэтов собрал гала-концерт "Всемирный день поэзии-2022" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 30 участников собрал гала-концерт "Всемирный день поэзии-2022", который состоялся во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 22 марта.

Как рассказал председатель Объединения тюменских поэтов и писателей, региональный куратор фестиваля "Всемирный день поэзии" Владимир Ордовский, участие в фестивале приняли поэты, музыканты и участница второго сезона проекта "Голос.Дети" Аделина Кюрджиева.

"С каждым годом событие набирает обороты. В этом году фестиваль провели при содействии Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому смогли организовать событие на большой площадке, в зале которой можно разместить большое количество зрителей. В конце на сцену вышли все выступающие и спели вместе песню "Надежда — мой компас земной", — поделился Владимир Ордовский.

Организаторы планируют чаще проводить встречи для любителей поэзии.

Инна Пахомова