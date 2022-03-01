Для инженерного обустройства загородного жилья необходима поддержка федерального бюджета, заявил Виктор Рейн

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Для инженерного обустройства загородного жилья, домов на селе необходимо софинансирование из федерального бюджета. Это вполне логично, потому что общероссийский тренд – переселение людей из города на село.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы, координатор федерального проекта "Российское село" и регионального проекта "Свой дом" Виктор Рейн по итогам сессии "Тренды и проблемы развития регионального рынка малоэтажного домостроения" на III Градостроительном форуме Тюменской области 23 марта.

"Регион должен выполнять обязательства, который взял на себя в обеспечении жителей земельными участками. Расходы по подведению линий электропередач к малоэтажной застройке приходятся на региональный бюджет, а это миллиардные затраты. Если сегодня пошел общероссийский тренд – максимально двигать людей на землю, то инженерное обустройство территорий должно происходить на условиях софинансирования из федерального бюджета", - говорит Рейн.

В Тюменской области специалисты строительной отрасли, архитекторы, дизайнеры заняты реанимацией института развития сельских территорий, создается своего рода паспорт современного села. По словам Виктора Рейна, в регионе есть 200 территорий, которые имеют богатое историческое прошлое. С этим нужно активно работать, уверен он. Предложения по этому направлению поступают, власть и бизнес готовы с ними работать.

Эксперты и участники сессии "Тренды и проблемы развития регионального рынка малоэтажного домостроения" в течение часа рассмотрели вопросы, которые касались развития загородного рынка жилья, основных трендов данного вида строительства, изменений в законодательстве.

Особе внимание уделили анализу цен на строительном рынке. "Сегодня мы можем реально увидеть – объективно или субъективно на строительном рынке повышаются цены, насколько это оправдано и готовы поставить на место тех, кто хочет в "мутной водичке рыбку половить", - отметил Рейн.

Напомним, III Градостроительный форум Тюменской области проходит в Выставочном зале с 22 по 24 марта.

Анжела Лебедева