Цифровизация процессов позволила тюменскому водоканалу сэкономить 15 млн рублей за четыре года

| Фото: Росводоканал Тюмень во ВКонтакте | Фото: Росводоканал Тюмень во ВКонтакте

Интеллектуальная система по управлению работой водозабров, ситуационный центр, автоматизированные насосные станции дали возможность тюменскому водоканалу сэкономить около 15 млн рублей за последние четыре года.

Об этом сказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова во время межрегионального онлайн-марафона "Умные города и регионы: территории роста", организованного изданием "Коммерстантъ" 23 марта.

В тюменском водоканале создана собственная интеллектуальная система по управлению работой водозабров, ситуационный центр, автоматизированы насосные станции. Благодаря замене оборудования на энергоэффективное, предприятие с с 2017 по 2022 г. сократило расходы на 15 млн рублей.

Екатерина Шаркова отметила, что с 2017 года тюменский водоканал работает по концессионному соглашению, которые было заключено при поддержке правительства Тюменской области с администрацией города. Объем инвестиций составляет 22 млрд рублей.

Цифровизация успешно применяется и в работе сливных станций. Первую в Тюмени открыли на улице Ф. Раневской в 2019 году. Она принимает до 400 машин возчиков в сутки. Камера, установленная на въезде, считывает номер, деньги списываются со счета предпринимателя.

"Внедрив систему мы выстроили процесс, сократили затраты и получили эффект общественного контроля: возчики пресекают попытки их нерадивых коллег сливать стоки в местах, которые не предназначены для этого", - подчеркнула Екатерина Шаркова.

Для того, чтобы уменьшить путь возчиков и снизить их транспортные затраты, вторая сливная станция открыта в начале марта в районе проезда Воронинских горок. Ее пропускная способность около 2 тыс. кубометров в сутки и 6 тыс. 240 кубометров талой воды со снежного полигона, который строится рядом.

В планах предприятия построить сливные станции в разных направлениях Тюменского района. Этот проект неоднократно отмечен на российских отраслевых конкурсах.

Оксана Корнеенкова