В Тюменской области жителям трех городов доступна "Семейная ипотека" на вторичном рынке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Заводоуковска, Ишима и Ялуторовска Тюменской области могут стать участниками программы "Семейная ипотека" на вторичном рынке. Изменения и список городов, в которых начнет действовать проект, утвердил Минфин РФ.

По информации института развития ДОМ.РФ, с 1 апреля семьи в 901 городе страны смогут взять льготный кредит на готовую квартиру.

"Новые условия программы направлены на поддержку семей с детьми и расширение их возможностей для улучшения жилищных условий. Право на семейную ипотеку имеют граждане РФ, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно", - говорится в пояснительной записке ведомства.

При этом рефинансирование действующего кредита по программе недоступно.