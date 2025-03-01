Тобольские школьники отработали навыки оказания первой помощи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Обучающий тренинг по оказанию первой помощи прошел для 10-классников медицинского класса школы № 9 Областной больницы № 3 в Тобольске. Ребята повторили алгоритмы действий при неотложных состояниях, в том числе при удушье у детей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Занятия прошли в обновленном симуляционном классе под руководством методиста Центра компетенций отдела управления персоналом больницы Валентины Чех. Современные манекены и оборудование позволили школьникам сразу применить знания на практике.