  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер западный

Тобольские школьники отработали навыки оказания первой помощи

Общество, 17:30 21 марта 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Обучающий тренинг по оказанию первой помощи прошел для 10-классников медицинского класса школы № 9 Областной больницы № 3 в Тобольске. Ребята повторили алгоритмы действий при неотложных состояниях, в том числе при удушье у детей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Занятия прошли в обновленном симуляционном классе под руководством методиста Центра компетенций отдела управления персоналом больницы Валентины Чех. Современные манекены и оборудование позволили школьникам сразу применить знания на практике.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# медицинская помощь , практика , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 21.03.2025Всероссийский слет волонтеров-поисковиков пройдет в Тюмени в мае
19:01 21.03.2025Рейтинг муниципальных образований в сфере развития культуры составили в Тюменской области
18:25 21.03.2025Тюменская школьница победила во всероссийской олимпиаде школьников "Софиум"
18:03 21.03.2025Тюменцы рассказали о победе в международном конкурсе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора