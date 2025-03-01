В тюменском Рощино открыли новый бизнес-зал

| Фото: пресс-служба аэропорта Рощино | Фото: пресс-служба аэропорта Рощино

Бизнес-зал открыли в аэропорту Рощино в Тюмени. Он расположен в новом терминале на втором этаже и рассчитан на 80 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Посетителям бизнес-зала доступны: шведский стол; свежая пресса; зона для работы с ноутбуком; массажные кресла.

Чтобы туда попасть, необходимо пройти регистрацию и предполётный досмотр в старом (центральном) здании, в "стерильной" зоне ожидания повернуть налево и перейти в новый терминал, следовать указателям.

Доступ в зал возможен для пассажиров бизнес-класса и обладателей программ лояльности авиакомпаний со статусами Gold и Platinum.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (3452) 49-65-14, 8 (3452) 49-63-60.