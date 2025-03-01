Более 15 млрд рублей инвестируют в реконструкцию аэропорта Рощино в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

15,7 млрд рублей инвестирует в реконструкцию аэропорта Рощино управляющая компания "Новапорт Холдинг". После проведения всех работ воздушная гавань будет представлять из себя единый архитектурный ансамбль.

Об этом сказал генеральный директор аэропорта "Рощино" Игорь Лужбин в ходе экскурсии для представителей СМИ по новой очереди здания.

Уже сейчас можно увидеть стилизованные схемы химических элементов, которыми украсили фасад и интерьеры нового здания в левой части аэропорта. Это напоминание о том, что аэровокзал носит имя великого ученого Дмитрия Менделеева. Само здание будет напоминать волну, так как регион славится термальными источниками.

Напомним, первую очередь нового терминала открыли в тюменском аэропорту Рощино 5 марта. В новом здании происходит встреча прилетевших пассажиров. Зона парковки перед новым корпусом открыта. Въезд и выезд автотранспорта на привокзальную площадь остались на прежних местах.

"Зона прилета имеет большую площадь — около одной тысячи 500 квадратных метров. Кроме того, здесь оборудованы три большие ленты выдачи багажа. Это позволяет большим воздушным судам увеличить площадь съема груза. На втором этаже расположен зал вылета пассажиров", — поделился Игорь Лужбин.

В новом терминале уже открыли зал повышенного комфорта на 150 пассажиров. В конце недели распахнет свои двери и бизнес-зал. На первом этаже появилась пользующаяся спросом отдельная услуга, — VIP-зал. В него можно попасть только с улицы.

Новое пространство более светлое, с панорамными окнами. В чистой зоне — между креслами установили зарядные устройства для телефонов. Ближе к концу второго этапа реконструкции появится комната матери и ребенка.

Зону предполетного досмотра запустят в новом терминале в сентябре 2025 года. Она уже выполнена, установлено оборудование.

Новые телескопические трапы начнут применять уже в этом году.

В связи с вводом первой очереди нового терминала пассажирам нужно привыкнуть к некоторым изменениям.

"Изменился путь на прилет. Теперь все пассажиры должны спуститься вниз по лестнице либо на эскалаторе через третий этаж к выдаче багажа. Путь для всех стал единым. Изменилась нумерация выходов на посадку. В новом терминале два из них — под телескопический трап. Еще два — на автобус. В старом терминале номера на посадку начинаются с номера 3. далее 3 А и до выхода №7", — рассказала начальник службы перевозок аэропорта Рощино Елена Смелкова.

Сотрудники аэропорта Рощино ежедневно отслеживают обратную связь от пассажиров. "Наверно, на втором этапе, в летний сезон, будут небольшие неудобства, потому что мы чуть-чуть сократили существующую зону регистрации", — заключил генеральный директор аэропорта "Рощино".

Игорь Лужбин напомнил, что реконструкция подразумевает три этапа. Второй планируют завершить в декабре 2025 года. Планируют запустить новую зону регистрации пассажиров, оборудовав примерно 25 стоек, и сделать проход в новую зону досмотра. Третий этап заключается в работах в правой части аэровокзального комплекса.

К концу реконструкции площадь аэровокзального терминала увеличится практически в два раза — с 27 тыс. квадратных метров до 47 тыс. квадратных метров. Одновременно в аэропорту смогут обслужить 1 тыс. 900 человек в час. Пропускная способность сейчас составляет 600 человек в час.

Инна Пахомова