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Первую очередь нового терминала открыли в тюменском аэропорту Рощино

Экономика, 14:48 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую очередь нового терминала открыли в тюменском аэропорту Рощино 5 марта. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от Росавиации.

По информации пресс-службы воздушной гавани, пассажирам доступны: выходы на посадку внутренних рейсов 1, 1А и 2, 2А; зона выдачи багажа пассажирам внутренних рейсов; зал повышенного комфорта (бизнес-зал); VIP-зал.

На втором этаже этой части терминала вскоре заработает предполётный досмотр.

"Аэропорт носит имя учёного-химика Дмитрия Менделеева, поэтому фасад и интерьеры украшены стилизованными схемами химических элементов. В отделке использованы материалы, имитирующие дерево. Новое здание более просторное и светлое — во многих помещениях установлены панорамные окна. Есть эскалаторы, для маломобильных граждан установлены лифт и пандусы", - рассказали в аэропорту.

Попасть в аэропорт, пройти регистрацию и досмотр по-прежнему можно только в центральном здании. На этом этапе увеличится только путь к первым двум гейтам, а также в зал повышенного комфорта и бизнес-зал.

Все работы по реконструкции аэровокзала запланированы до 2027 года. Он увеличится почти в два раза, станет современнее и удобнее. Появятся новые стойки регистрации, телетрапы.

видео: t.me/tjmtyumen

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# аэропорт Рощино

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