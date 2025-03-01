Тюменский завод создает мини-поселки из мобильных зданий для нефтяников Крайнего Севера

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 жилых модулей для нефтяников ведущей компании страны изготовил и поставил на место, в Якутию, тюменский завод мобильных зданий "ТОИР". На очереди еще 16 блоков. Общая площадь мини-поселка составит около 2 тыс. кв. метров, плюс отдельный блок, подающий энергию.

"В этих жилых модулях есть места для проживания, офисов, питания, спортзал. Для него мы специально закупали тренажеры. Мы все здания доставили, увязали между собой. Крыша собирается отдельно. Вторая очередь - 16 модулей. Это 12 жилых под четыре человека. Лет 20, 30 будет спокойно служить. Потом можно собрать его и перевезти в другое место", - пояснил замдиректора по производству модульных зданий ТОИР Александр Зайков.

30-летний опыт работы по строительству мобильных зданий сотрудники завода презентовали делегации из разных регионов – это участники I Всероссийской конференции по модульному строительству. Она проходит в Тюмени 20 и 21 марта.

Специалисты предприятия отмечают, что работают под конкретного заказчика. Прорабатывают технологию, дизайн, визуализацию, наполнение каждого сооружения. Всего в линейке готовой продукции более десятка решений, в том числе офисы, общежития, жилые модули, КПП, гостиницы. В среднем один модуль в цехах собирают за три смены. При этом собрать-разобрать его можно оперативно.

"Был у нас веселый опыт. Мы на одном из выставочных проектов за сутки три раза разобрали и столько же раз собрали полностью наш модуль. Переносили его туда-сюда, пока определили нас с местом", - вспоминает Александр Зайков.

Заместитель директора Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко отметил, что ямальцы охотно прибегают к модульным зданиям. Этот опыт они успешно применяют с 2020 года в реализации проектов строительства социальных объектов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"За это время мы уже реализовали примерно 15 тысяч квадратных метров модульных строений социальной направленности по всей территории округа со сложнейшей логистикой в труднодоступных поселках. За быстровозводимым строительством будущее. Рынок этот ещё не освоен. Мы на самом деле открыты для всех. Как государственные заказчики работаем по 44 федеральному закону, все объекты выставляем на закупках, готовы рассматривать предложения от тюменских компаний", - сказал Юрий Бойко.

Технологии и наработки компаний в области модульного строительства организаторы конференции представили и главам всех муниципальных образований Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Девелоперы подготовили презентации, показали на примере Тюменского района, как можно применять модульные здания. Мы также обсудили возможность использования модульных технологий именно в строительстве зданий гражданского назначения, замены ими ветхого жилья. Наша задача – показать потенциал тюменских предприятий, привлечь инвесторов из других регионов, чтобы выстроить производственно-кооперационные цепочки", - уточнила руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова.

По мнению организаторов всероссийской конференции, все участники получили максимум информации о положении дел в области модульного строительства. Произошел успешный обмен опытом и контактами. Тюменцы готовы и во второй раз провести событие для отраслевиков.

Анжела Лебедева