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2,3 млрд рублей получили семьи Тюменской области в виде маткапитала за шесть лет

Экономика, 16:24 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 24 тыс. семей получили региональный материнский капитал при рождении третьего или последующих детей за минувшие шесть лет. Общая сумма выплат составила 2,3 млрд рублей, сообщает региональный департамент соцразвития.

С 2019 по 2024 годы региональный капитал предоставлялся в рамках нацпроекта "Демография". С 2025 года эта программа продолжена уже в рамках национального проекта "Семья". Размер выплаты - 100 тыс. рублей. Потратить их можно на приобретение, строительство и газификацию жилья, платные медицинские и образовательные услуги для детей, товары для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов либо получать в виде доплаты к ежемесячной выплате на третьего и последующих детей.

Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку возраста трех лет. Самый быстрый и удобный способ – через госуслуги Тюменской области. Также можно принести заявление в филиал МФЦ. Дополнительная информация по тел. 8-800-1-00000-1.

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# материнский капитал , национальный проект Семья , региональный капитал

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