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Семьи Тюменской области сэкономили за счет субсидий 476,7 млн рублей

Экономика, 17:41 21 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

476,7 млн рублей по оплате коммунальных услуг сэкономили за счет субсидий 24,5 тыс. жителей Тюменской области в 2024 году. Об этом сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Собственники жилья могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, если их расходы на эти цели превышают максимально допустимую долю от совокупного заработка. Общероссийский порог оплаты коммунальных услуг – 22 %. В Тюменской области с 1 июля 2022 года по решению губернатора он снижен до 20 %.

Размер субсидии рассчитывают индивидуально, исходя из суммы платежа за ЖКУ и совокупного дохода семьи. Чем меньше доход, тем он больше.

Предварительно рассчитать субсидию можно в приложении "Умный помощник ЖКХ".

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# ЖКХ , социальная поддержка , субсидия

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