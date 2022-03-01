В Тюменской области в реабилитации после травмы на производстве применяется персональный подход

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь реабилитационных менеджеров в региональном отделении Фонда социального страхования по Тюменской области работают с пострадавшими на производстве.

Об этом на пресс-конференции рассказала управляющая Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

"Реабилитационный менеджер — это специалист, который планирует, контролирует, координирует все этапы комплексной реабилитации. Он сопровождает человека, получившего на производстве травму с момента, когда произошел несчастный случай, и ведет непрерывное сопровождение на протяжении всего процесса комплексной реабилитации до выхода на работу", - пояснила она.

Реабилитационный менеджер налаживает взаимодействие пострадавших работников с врачебными комиссиями, службами занятости и другими ведомствами. Составляет план лечения, клинические и трудовые прогнозы. Контактирует с работодателями по вопросу возвращения пострадавших сотрудников на прежнее место работы или подбора другого более подходящего места, которое рекомендовано врачебной комиссией.

По словам Динары Поштаренко, такая форма работы с персонифицированным подходом к пострадавшим практикуется в Тюменской области с 2015 года.

"Для нас важно вернуть пострадавшего в прежние условия, в которых он был до того, как получил трудовое увечье. С 2019 года показатель полного выздоровления пострадавших вырос на 21 процент. В два раза снизилось количество установления инвалидности пострадавшим. Это говорит о том, что людям оказывается квалифицированная и полноценная помощь по восстановлению", - добавила она.

Более 11 тыс. пострадавших на производстве ежегодно проходят реабилитацию в Центре реабилитации "Тараскуль", сообщила и. о. директора ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" Татьяна Журавель.

"В центре успешно применяются реабилитационные и профилактические программы по восстановлению трудоспособности после сложнейших травм, операций, заболеваний и возвращению пациента к полноценному, здоровому образу жизни. Диагностическая база позволяет проводить все виды исследований", - подчеркнула она.

Ирина Шемякина