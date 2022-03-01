Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собрали тобольские ученые

| Фото: ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

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Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собрали сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе организации, четыре больших коробки с предметами личной гигиены и продуктами первой необходимости уже направили в общий сборный пункт помощи жителям ДНР и ЛНР, действующий в Тобольске.

| Фото: пресс-служба ТКНС УрО РАН | Фото: пресс-служба ТКНС УрО РАН

Исполняющий обязанности директора Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Станислав Козлов отметил, что население Донецка и Луганска сейчас остро нуждается в поддержке. Поэтому коллектив дружно откликнулся на инициативу по сбору помощи для них.

"Жители братских республик в это тяжелое и тревожное для них время не должны оставаться наедине со своей бедой, и наш долг поддержать этих людей посильным вниманием, и всевозможной помощью. Ученые Тобольской комплексной научной станции надеются на скорейшее урегулирование конфликта на востоке Украины", - сказал он.

Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи в Тобольске открыт в Центре социального обслуживания населения по адресу 4 мкр, дом 48. Еще четыре пункта работают в Тюмени, 24 – в муниципалитетах Тюменской области.

Всего из Тюменской области отправлено для жителей Донбасса 100 тонн гуманитарного груза. Три машины ушли в Ростовскую область, еще две — в Белгородскую.

Любовь Голышева