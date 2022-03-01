Около 100 тонн гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР отправлено из Тюменской области

| Фото: ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

В регионе продолжается Активный сбор помощи для тех, кто эвакуировался из Донецкой и Луганской народных республик, продолжается в Тюменской области. Еще одна, пятая, фура с грузом, сформированная Тюменским региональным отделением "Единой России", отправилась в Белгородскую область.

"Сбор гуманитарной помощи мы начали 20 февраля и не прекращали ни на один день. Более того, к этому процессу подключается все больше участников — предприятий, общественных организаций, жителей региона. Важно продолжать помогать людям, которые потеряли свои дома и испытывают большие трудности", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он поблагодарил все организации и жителей области, которые предоставили товары для отправки. Ранее члены президиума регионального политсовета партии, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также члены фракций "Единой России" Тюменской областной думы и представительных органов власти, перечислили более 1,5 миллионов рублей из личных средств в фонд помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Чуть позже партийцы из Заводоуковского городского округа, Ялуторовска, Ишимского, Тобольского, Тюменского, Викуловского, Казанского и Армизонского районов перечислили финансовые средства в фонд поддержки беженцев. Наибольшую помощь оказал заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Шевчик. "Также особая благодарность ­– ребятам-волонтерам во главе с руководителем волонтерского центра ЕР Ольгой Швецовой, волонтерам движения "Мы вместе" и активистам "Молодой Гвардии Единой России", ­– отметил Андрей Артюхов.

Уже около 100 тонн груза отправлено от Тюменской области для жителей Донбасса, рассказала Ольга Швецова.

"Три машины с гуманитарной помощью ушли в Ростовскую область, еще две — в Белгородскую. Мы на постоянной связи со штабом МЧС, чтобы знать, что именно требуется в пунктах временного размещения беженцев. В этот раз особенно нужны мука, консервы, не снижается потребность в средствах гигиены. Совместно с предпринимателями мы приобретаем все необходимое. Помощь поступает и со всех уголков Тюменской области. Активно включились в этот процесс Тюменский район, Ялуторовск, Тобольск, Ишим, Заводоуковский и Голышмановский городские округа", — отметила Швецова.

Она напомнила, что уже были отправлены книги, учебники и игрушки для детей — их из освобожденных республик приехало более 30 тысяч. Особенно приятно, подчеркнула она, что жители области, помимо средств первой необходимости, приносят для эвакуированных детей, мам, пожилых людей теплые подарки — это открытки, игрушки, вещи, сделанные своими руками.

Уже третья машина включает медикаменты — на безвозмездной основе поставляют важные и необходимые препараты такие компании, как "Фармация", "Катрен", "Аксинья", а также Ассоциация медсестер Тюменской области, Профессиональный союз работников здравоохранения РФ, медики Тюменской области.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители всех двадцати муниципальных образований Тюменского района, рассказала исполнительный секретарь районного отделения "Единой России" Татьяна Цветанская.

"Сбор идет уже три недели, за это время некоторые неравнодушные жители даже успели принять участие несколько раз. Чаще всего приносят продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, причем делают это семьями. Свою лепту вносят даже самые малочисленные муниципалитеты, в стороне не остался никто", - сообщила она.

Среди волонтеров, занятых в сборе гуманитарной помощи в Тюменском районе, - Сергей Утусиков: "Около двух недель вместе с другими добровольцами собираем вещи для жителей Донбасса, пострадавших районов, сам я также поучаствовал в сборе средств, на которые будет закуплено все необходимое. Видно, что ситуация на Украине никого не оставляет равнодушным, находит большой отклик в сердцах людей, и они хотят внести свой вклад в помощь другим".

Напомним, это уже пятый гуманитарный груз, отправленный Тюменским региональным отделением "Единой России" жителям ЛНР и ДНР. Первая машина выехала всего через сутки после объявления о сборе: для беженцев закупили кофе, чай, питьевую воду, продукты, детское питания, средства гигиены, электрочайники, СВЧ-печи. Во второй машине отправилась большая партия детских игрушек, книжек и учебников.

Собственную продукцию и материальную помощь предоставили Ялуторовский мясокомбинат, Ишимский и Тюменский комбинаты хлебопродуктов, Боровская птицефабрика, хлебокомбинат "Абсолют", предприятия "Пышма 96", ТПК "Ягоды плюс", ТПК "Плодородие", ПК "Мария", "КРИММ", АО "Золотые луга", Заводоуковский маслозавод, ООО ПКФ "АКВА-Т", ООО "Сибирь-ТрансЭН", ООО "Безалкогольные напитки", ООО "Аврора" и другие.