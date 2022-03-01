В Тобольске в 2022 году завершится строительство плавательного бассейна
Строительство школы в поселке Богандинском Тюменского района и стадиона в селе Червишево, а также плавательного бассейна в Тобольске планируется завершить в 2022 году.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Кроме того, в 2022 году намечено начать реконструкцию бассейна в поселке Боровский. Проект находится на госэкспертизе.
Глава региона напомнил, что по итогам народного рейтингового голосования, которое состоялось в марте 2018 года, в Тюменской области построили 23 социальных объекта.
В Ялуторовске и Заводоуковске появились бассейны, в Ишиме – Центр культурного развития, в Тюменском районе – школа, крытый каток, два культурно-досуговых центра и спортивный комплекс.
"Уверен, мы успешно завершим программу строительства социально значимых объектов по результатам рейтингового голосования и выполним все свои обязательства перед земляками", - заключил губернатор.