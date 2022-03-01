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В Тобольске в 2022 году завершится строительство плавательного бассейна

Губернатор, 12:36 24 марта 2022

телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Строительство школы в поселке Богандинском Тюменского района и стадиона в селе Червишево, а также плавательного бассейна в Тобольске планируется завершить в 2022 году.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, в 2022 году намечено начать реконструкцию бассейна в поселке Боровский. Проект находится на госэкспертизе.

Глава региона напомнил, что по итогам народного рейтингового голосования, которое состоялось в марте 2018 года, в Тюменской области построили 23 социальных объекта.

В Ялуторовске и Заводоуковске появились бассейны, в Ишиме – Центр культурного развития, в Тюменском районе – школа, крытый каток, два культурно-досуговых центра и спортивный комплекс.

"Уверен, мы успешно завершим программу строительства социально значимых объектов по результатам рейтингового голосования и выполним все свои обязательства перед земляками", - заключил губернатор.

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# Александр Моор , голосование

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