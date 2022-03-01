В Тюмени за счет бюджета отреставрируют четыре памятника архитектуры

| Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

За счет бюджетных средств в 2022 году в Тюмени планируют отреставрировать дом Рубцовой (ул. Дзержинского, 34), водонапорную башню (ул. Орджоникидзе, 56/2), дом Колмогоровых (ул. Щербакова, 4, строение 11), продолжится реставрация церкви Спаса (ул. Челюскинцев, 44). Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Ишиме за счет бюджета отреставрируют женскую гимназию (ул. Советская, 30) и дом купца Перминова (ул. Луначарского, 50).

За счет частных средств в Тюмени продолжат реставрировать дом Оверштейна (ул. Республики, 28), здание первой электростанции (ул. Госпаровская, 21), будет восстановлен дом Привалова ( ул. Кирова, 10), ряд зданий отремонтируют в Тобольске.

В Тюменской области в 2022 году запланированы работы по сохранению более чем 50 объектов культурного наследия.

В 2021 году в регионе отреставрировали пять исторических объектов: здание богадельни при Богородицкой церкви в Тобольске и памятник деревянного зодчества "Мечеть" в Тобольском районе, церковь Серафима Саровского в селе Суерка Упоровского района, дом Соколовой и настоятельский корпус Троицкого монастыря в Тюмени.