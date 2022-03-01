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Более тысячи семей будут проживать в Южном микрорайоне Заводоуковска

Экономика, 14:38 24 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

856 многодетных семей получили землю под индивидуальное жилищное строительство в Южном микрорайоне Заводоуковского городского округа. 500 из них уже получили градостроительные планы и приступили к возведению жилья.

Как рассказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, всего здесь предусмотрен 1 тыс. 31 земельный участок. В настоящее время в новом микрорайоне проживают 50 семей – это те, кто уже построили или завершают строительство домов.

"В Южном микрорайоне земельные участки выделяются многодетным семьям. При этом проживать тут будут не только семьи из Заводоуковского городского округа, но из Ямало-ненецкого автономного округа", - отметила она.

Светлана Касенова добавила, что сейчас Южный микрорайон обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой. Здесь есть дороги в щебеночном исполнении, проведено водоснабжение, электричество, а 22 марта введен в эксплуатацию новый газопровод.

"Сейчас газ – это дополнительный стимул для семей побыстрее приступить к строительству. Мы убеждены, что в перспективе здесь появятся социальные объекты, школа, детские сад, магазины и микрорайон заживет своей жизнью", - добавила Светлана Касенова.

Любовь Голышева

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# Заводоуковский городской округ , ИЖС , многодетные семьи

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