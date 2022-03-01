Более 350 школьников пройдут исторический квест “В тылу ковалась Победа”

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

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Более 350 учащихся общеобразовательных учреждений проверят свои знания по истории Тюмени в период Великой Отечественной войны в ходе квеста “В тылу ковалась Победа” 6 апреля, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Квест "В тылу ковалась Победа" – очные соревнования команд в центре Тюмени в формате игры с заданиями на знание истории города в годы Великой Отечественной войны. Победителем станет команда, которая быстрее всех выполнит задания. Как и в прошлом году, в городском квесте примет участие команда руководителей общеобразовательных учреждений.

После прохождения всеми командами маршрута квеста в сквере Прощание подведут итоги и наградят победителей и участников. Организаторы выступят с приветственным словом, поисковики будут вести работу полевой кухни и передвижной музейной экспозиции "Эхо памяти".