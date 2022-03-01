В Тюмени спасли собаку, просидевшую неделю в колодце

| Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканал» | Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканал»

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Собаку, которая неделю просидела в колодце, спасли в Тюмени, сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал".

Специалисты прикормили животное, а потом подняли наверх из колодца, рассказал мастер цеха по обслуживанию сетей водоотведения Василий Иваненко. Оказавшись на воле, собака побежала к проходившему мимо мужчине. Как оказалось, это был ее хозяин. Он уже отчаялся найти домашнюю любимицу, которая пропала неделю назад.

Открытый колодец, в который провалилась собака, находится на пустыре. Крышка от него, вероятно, была украдена. В тот же день специалисты "Росводоканал Тюмень" закрыли колодец новой крышкой.

С начала года в тюменский водоканал поступило 142 заявки об открытых колодцах, 15 крышек с них были украдены. В 2021 году на объектах "Росводоканал Тюмень" было похищено 104 крышки. Установлено девять злоумышленников, которые осуждены по уголовным статьям.

Об открытом колодце можно сообщить в "Росводоканал Тюмень" по телефону: 540-940 или оставить информацию на сайте tyumen.rosvodokanal.ru в разделе: "Увидел открытый люк. Сообщи".