  • 31 марта 202231.03.2022четверг
  • USD84,0851
    EUR93,6960
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени спасли собаку, просидевшую неделю в колодце

Происшествия, 14:01 31 марта 2022

пресс-служба «Тюмень Водоканал» | Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканал»

Далее в сюжете Тюменские моржи привезли 34 медали с международного чемпионате мира

Собаку, которая неделю просидела в колодце, спасли в Тюмени, сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал".

Специалисты прикормили животное, а потом подняли наверх из колодца, рассказал мастер цеха по обслуживанию сетей водоотведения Василий Иваненко. Оказавшись на воле, собака побежала к проходившему мимо мужчине. Как оказалось, это был ее хозяин. Он уже отчаялся найти домашнюю любимицу, которая пропала неделю назад.

Открытый колодец, в который провалилась собака, находится на пустыре. Крышка от него, вероятно, была украдена. В тот же день специалисты "Росводоканал Тюмень" закрыли колодец новой крышкой.

С начала года в тюменский водоканал поступило 142 заявки об открытых колодцах, 15 крышек с них были украдены. В 2021 году на объектах "Росводоканал Тюмень" было похищено 104 крышки. Установлено девять злоумышленников, которые осуждены по уголовным статьям.

Об открытом колодце можно сообщить в "Росводоканал Тюмень" по телефону: 540-940 или оставить информацию на сайте tyumen.rosvodokanal.ru в разделе: "Увидел открытый люк. Сообщи".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюмень Водоканал

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:12 31.03.2022Под Сургутом столкнулись 22 автомобиля, есть раненые
14:01 31.03.2022В Тюмени спасли собаку, просидевшую неделю в колодце
13:50 31.03.2022Житель Омутинского района получил уголовную судимость за езду по поддельным правам
13:08 31.03.2022Двух иностранцев задержали за сбыт героина в Тобольске