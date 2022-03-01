Тюменские моржи привезли 34 медали с международного чемпионате мира

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 тюменских спортсменов - девять мужчин и шесть девушек - представили Тюменскую область на Международном чемпионате мира по зимнему плаванию "Карелия-2022", который прошел в Петрозаводске с 21 по 26 марта. С соревнований они привезли 34 медали.

Об этом сообщил тренер команды Тюменской области по зимнему плаванию Альберт Собиров на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" .

Из 34 медалей - 10 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых, уточнил Альберт Собиров. Спортсмены установили четыре рекорда мира и России: на дистанции 25 метров вольным стилем и баттерфляем, на дистанции 50 метров вольным стилем, на дистанции 200 метров вольным стилем.

Подготовку и адаптацию в ледяной воде спортсмены проходили на базе клуба "АквАйСпорт-Тюмень" в единственном и уникальном в России незамерзающем 25-метровом бассейне.

"Тренировки проходили по специально разработанной методике. Тюменская команда в тяжелой конкурентной борьбе отличалась своей активностью, силой духа, упорством, спортивной дисциплинированностью, слаженностью. Уверен, что у нашей команды большие перспективы", - подытожил он.

По словам депутата Тюменской областной думы Алексея Салмина, перспективы развития зимнего плавания в Тюменской области велики.

"Мы делимся своим опытом в закаливании. Активно сотрудничаем с ТВВИКУ в этом направлении, они даже создали свой клуб по закаливанию, оборудовали у себя на территории прорубь. Уверен, что благодаря этому курсанты будут более выносливыми и здоровыми. Если зимние плавание признают официальным видом спорта, то это поможет решить многие организационные и материальные вопросы. Правительство Тюменской области готово активно поддерживать этот вид спорта", - добавил он.

Напомним, в соревнованиях "Карелия-2022" приняли участие 388 пловцов: 168 женщин и 220 мужчин из 39 субъектов России, 73 городов, 83 клубов зимнего плавания, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Монголии. Прошло 1 тыс. 401 индивидуальных заплывов. Разыграно более 250 комплектов медалей. Было обновлено 42 рекорда мира и 49 рекордов России. Самому младшему участнику 12 лет, самому старшему — 84 года.

Ирина Шемякина