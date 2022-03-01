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Александр Моор поздравил спортсменов из Беларуси с первой медалью чемпионата России по биатлону

Губернатор, 15:26 31 марта 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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С первой медалью чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени, поздравил спортсменов из Беларуси губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Поздравляю сборную Беларуси с первой медалью на соревнованиях в Тюмени. Золото Кубка Союза биатлонистов России в смешанной эстафете завоевали Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов", - написал он в своем Telegram-канале.

Чемпионом России стала команда Югры, в составе которой Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев.

Александр Моор поблагодарил спортсменов за яркую борьбу.

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# Александр Моор , чемпионат России по биатлону

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