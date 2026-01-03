  • 3 января 20263.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские футболисты в январе начнут подготовку к новому сезону игр

Спорт, 14:31 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Футболисты "Тюмени" начнут подготовку ко второму этапу LEON-Второй лиги "А" с 19 января. Планируется два этапа подготовки, оба пройдут в Сочи. Предположительно, второй закончится 26 февраля.

Как выяснил "Вслух.ру", главным тренером команды остается Тимур Касимов. С ним команда обошлась без поражений в золотой группе до завершения летне-осенней части сезона.

При этом клуб покинул капитан Иван Чудин. Контракт с 35-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению. Поэтому в 2026 году у команды будет новый капитан. Также ожидаются новые игроки.

Календарь второго этапа, вероятно, появится не ранее конца января. Ориентировочное начало официальных игр – 28 февраля, сообщили в пресс-службе клуба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 03.01.2026Тюменские футболисты в январе начнут подготовку к новому сезону игр
12:43 30.12.2025Новогодний "Забег обещаний" состоится в Тобольске 1 января
11:12 27.12.2025Тренерский штаб ФК "Тюмень" пополнили Максим Малаховский и Виктория Рябухина
16:21 26.12.2025300 спортсменов из Тюменской области поучаствуют в турнире по дзюдо

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора