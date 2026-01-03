Тюменские футболисты в январе начнут подготовку к новому сезону игр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Футболисты "Тюмени" начнут подготовку ко второму этапу LEON-Второй лиги "А" с 19 января. Планируется два этапа подготовки, оба пройдут в Сочи. Предположительно, второй закончится 26 февраля.

Как выяснил "Вслух.ру", главным тренером команды остается Тимур Касимов. С ним команда обошлась без поражений в золотой группе до завершения летне-осенней части сезона.

При этом клуб покинул капитан Иван Чудин. Контракт с 35-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению. Поэтому в 2026 году у команды будет новый капитан. Также ожидаются новые игроки.

Календарь второго этапа, вероятно, появится не ранее конца января. Ориентировочное начало официальных игр – 28 февраля, сообщили в пресс-службе клуба.