Более 800 путевок приобрели в тюменские лагеря в первый день детского кешбэка

| Фото: "Ребячья Респулика" во ВКонтакте | Фото: "Ребячья Респулика" во ВКонтакте

Более 800 путевок реализовали детские лагеря и центры Тюменской области за первый день программы федерального кешбэка, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития

На официальных сайтах организаций размещены посадочные страницы, где родители могут ознакомиться с информацией о сменах и сделать покупку. Для приобретения путевок не требуется посещение офиса.

Летом детей ждут разнообразные программы организации отдыха, активное времяпрепровождение, общение со сверстниками. Лагеря ведут качественную подготовку к началу летнего сезона и ждут ребят.

Информация о посадочных страницах лагерей, через которые можно приобрести путевки, размещена на сайте ассоциации "Мы вместе". Там родители могут выбрать лагерь и перейти по ссылке на страницу покупки.

Согласно условиям программы детского кэшбека возможно приобрести путевки с 31 марта по 31 августа. В эти даты путевка должна быть оплачена картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности для держателей карт МИР. Количество операций по одной карте не ограничено, кешбэк можно получить на покупку нескольких путевок. Сумма возврата составляет 50 %, но не более 20 тыс. рублей.

Отправиться в лагерь можно на 1 и более смены с 1 мая по 30 сентября включительно.