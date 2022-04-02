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ОКБ №1 приглашает тюменцев на всемирный день здоровья

Общество, 17:44 02 апреля 2022

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

День здоровья состоится в Тюменской ОКБ №1 7 апреля и продлится с 18 до 20 часов. Как сообщает пресс-служба медучреждения, желающих проверить здоровье будут ждать по адресу: ул. Щербакова, 4, стр. 11, 2 этаж.

Консультации будут вести врачи ОКБ №1: невролог, кардиолог, эндокринолог, аллерголог. Можно будет измерить артериальное давление, уровень сатурации и сахар крови.

Сотрудники больницы познакомят всех желающих с услугами медучреждения, актуальными, рекомендованными всемирной организацией здравоохранения программами по проверке здоровья.

Кроме того, будеи активная разминка от инструктора ЛФК центра реабилитации ОКБ №1, направленная на восстановление функций органов дыхания, знакомство со специальным комплексом упражнений для сохранения здоровья.

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# Всемирный день здоровья , ОКБ №1

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