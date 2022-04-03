В Тюменской области снизилось количество ДТП с участием начинающих водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В два раза реже стали попадать в ДТП начинающие водители в Тюменской области, чем годом ранее.

В ГИБДД это связывают с более жестким подходом к контролю за качеством обучения в автошколах, а также изменением в порядке приема экзаменов на право управления транспортом у кандидатов в водители, сообщает автоинспекция.

"С 2021 года курсанты автошкол сдают экзамены на получение водительского удостоверения в реальных дорожных условиях, при этом процент сдачи с первого раза уменьшился. Те, кто не сдал, проходят дополнительную подготовку, видимо это и сказалось положительно на снижении аварийности с новичками. Каждое ДТП с участием новичков на дороге анализируется в ГИБДД: какую школу закончил автомобилист, с какого раза сдал теоретический и практический экзамен, сколько нарушений ПДД допустил в первые годы водительской карьеры", - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего в 2022 году в ДТП с участием начинающих водителей в регионе пострадали 22 человека, за тот же период прошлого года – 46.