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Тюменским подросткам представили японскую концепцию о предназначении

Общество, 15:39 03 апреля 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Японскую концепцию о предназначении "икигай", представила тюменским старшеклассникам педагог и коуч-консультант Елена Водотыко с 15-летним опытом работы в сфере разработки и реализации проектов по помощи молодежи с их будущей карьерой.

Она рассказала ребятам о главных трендах в мире профессий на мастер-классе "Профориентация для подростков – первый шаг к успешной карьере". Так, согласно "игикай", результат исходит из четырех факторов: "что люблю", "что умею делать", "за что платят" и "что нужно людям". На стыке всех этих направлений деятельности и нужно искать свое предназначение.

"Профессиональные навыки – то, что люди получают в вузах, сузах – в настоящее время занимают около 20 процентов от того, чтобы построить успешную карьеру. 80 процентов занимают надпрофессиональные навыки, софт-скиллс. Это умение работать в команде, креатив и творческое мышление, умение выстраивать коммуникацию", – сообщила спикер.

Для любой профессии будущего необходимо знание IT-технологий, а также английский язык – все то, что не заставит работника быть привязанным к офису. Стать "человеком мира" поможет кросскультурное взаимодействие, то есть знание особенностей и традиций разных культур. Это позволит работать практически в любой стране, уверена Елена В одотыко. Чтобы не ошибиться с выбором профессии, она напомнила об атласе профессий от "Сколково", передает "Тюменская область сегодня".

"Мало выучиться по одному направлению. Нужно постоянно повышать насмотренность в своей профессии, проходить курсы, вебинары. Это необходимо, чтобы вы, как специалист, оставались актуальным и востребованным", – отметила эксперт.

Современные ребята при поступлении выбирают скорее не профессию, а компетенцию, обратила внимание Елена Водотыко.

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# выпускники , профориентация , старшеклассники

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