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Более 150 кг рыбы изъяли у уличных торговцев Тюмени за неделю

Общество, 17:55 04 апреля 2022

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

154 кг рыбы изъяли по результатам проверок незаконной уличной торговли в Тюмени с 28 марта по 3 апреля, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Специалисты сектора административной практики городского департамента потребительского рынка совершили семь выездов, в результате которых составили 18 протоколов. Также они трижды выезжали совместно с сотрудниками УМВД России по Тюмени. В ходе этих выездов составили три протокола и изъяли рыбу.

Торговцы оформляют свои "рабочие места" максимально правдоподобно: товар размещают на доморощенных прилавках, устанавливают весы, фасуют в новые пакеты. Лицензий, документов поставщиков покупателям не предлагают, отмечают специалисты.

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

В стихийных уличных "бутиках" предлагают приобрести разнообразную одежду. Продавцы "захватывают" даже остановочные комплексы. Например, павильон "Завод медоборудования" на днях полностью был "переквалифицирован" в магазин. Рядом разместился "отдел" сумок на раскладном столе.

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# незаконная торговля , проверки , уличная торговля

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