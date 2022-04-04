Более 150 кг рыбы изъяли у уличных торговцев Тюмени за неделю

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

154 кг рыбы изъяли по результатам проверок незаконной уличной торговли в Тюмени с 28 марта по 3 апреля, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Специалисты сектора административной практики городского департамента потребительского рынка совершили семь выездов, в результате которых составили 18 протоколов. Также они трижды выезжали совместно с сотрудниками УМВД России по Тюмени. В ходе этих выездов составили три протокола и изъяли рыбу.

Торговцы оформляют свои "рабочие места" максимально правдоподобно: товар размещают на доморощенных прилавках, устанавливают весы, фасуют в новые пакеты. Лицензий, документов поставщиков покупателям не предлагают, отмечают специалисты.

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

В стихийных уличных "бутиках" предлагают приобрести разнообразную одежду. Продавцы "захватывают" даже остановочные комплексы. Например, павильон "Завод медоборудования" на днях полностью был "переквалифицирован" в магазин. Рядом разместился "отдел" сумок на раскладном столе.