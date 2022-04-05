Проверить точность бытовых тонометров могут тюменцы на акции 6 апреля

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Акция "Будь уверен! Будь здоров!" пройдет в Тюменском центре стандартизации, метрологии и испытаний (ул. Минская, 88) 6 апреля. Мероприятие начнется в 9 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Желающие могут бесплатно проверить точность бытовых тонометров. Как отмечают специалисты, 10% приборов оказываются непригодными для использования.

По словам врача-кардиолога Областной клинической больницы № 1 Константина Ермолина, артериальное давление является ведущим фактором риска сосудистых катастроф - инфаркта миокарда, инсульта, почечной недостаточности. Поэтому важно его контролировать. Необходимо заниматься профилактикой, ранним выявлением и адекватным лечением этой патологии. Также следует учитывать основные факторы риска артериальной гипертензии.

"В группе риска находятся лица с ожирением, низкой физической активностью, а также те, кто злоупотребляет алкоголем и курением. Важно учитывать и наследственность, когда оба родителя страдают артериальной гипертензией", - отметил он.

Константин Ермолин добавил, что в последнее время риск развития заболевания в среднем возрасте увеличивается на 50%. Кроме того, все чаще в отделении неотложной кардиологии встречаются пациенты в возрасте до 40 лет, которые поступают с высокими цифрами артериального давления. Некоторые считают, что высокое давление нормально для них и не принимают лекарств.

Любовь Голышева