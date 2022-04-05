Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" направит гуманитарную помощь военнослужащим РФ

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Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" направит гуманитарную помощь российским военнослужащим. В нее войдут как предметы первой необходимости, так и продукты питания.

Площадку для сбора гуманитарного груза предоставил Тюменский индустриальный университет. В течение недели местные сообщества регионального отделения "Союза женщин России", расположенные во всех муниципальных образованиях области, доставляли туда крупы, консервы, конфеты, чай, печенье, а также предметы личной гигиены, вещи и многое другое. Сегодня члены организации во главе с ее председателем, заместителем председателя Тюменской областной думы, членом фракции "Единой России" Натальей Шевчик приступили с формированию посылок.

"Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" поддержало акцию наших коллег с Дальневосточного федерального округа и активно включилось в сбор гуманитарного груза. Женщины никогда не остаются в стороне и всегда за то, чтобы помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке. Сегодня готовим посылки солдатам, в которых есть все, что им необходимо. Учитывая то, что наши ребята в принципе обеспечены всем, тем не менее, мы посчитали нужным выслать те продукты и предметы, которые будут напоминать им о домашнем тепле. Мы знаем, что они помогают еще и местным жителям, которые к ним обращаются за помощью. Поэтому в этих подарках - все необходимые вещи, которые всегда пригодятся, есть и сладкое, и приятное - письма от наших школьников и открытки от тюменского регионального отделения "Союза женщин России" и партнера нашей акции - Тюменского индустриального университета, - рассказала она.

Ректор вуза, член правления Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" Вероника Ефремова показала, какое количество пакетов поступило в пункт сбора. За нескольких часов члены организации сформировали 170 коробок с гуманитарной помощью - это более одной тонны груза, который будет отправлен 6 апреля из Тюменской области для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

"В посылки мы складываем то, что, нам кажется, им там не хватает. И надеемся, что в письмах поддержки от школьников, детских рисунках и открытках от студентов индустриального университета они получат тепло от Тюменской земли и ее жителей. Мы верим, что наш вклад поднимет их дух, и они поймут, что вся страна вместе с ними", – сказала она.

Член организации Анастасия Степанова добавила, что не смогла не принять участие в этой общероссийской акции помощи: "Мы тем самым поддерживаем наших солдат и хотим, чтобы с каждой нашей посылкой они ощутили тепло родного дома, матерей и любящих их женщин".