Упоровский район возглавил рейтинг муниципальных образований Тюменской области по развитию культуры

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

Упоровский район возглавил рейтинг муниципальных образований Тюменской области по развитию культуры. На второй строке Тюмень, третье место у Ишима. Итоги отбора муниципалитетов по данному направлению подвели на II Культурно-образовательном форуме в Тюмени, который прошел с 28 марта по 2 апреля.

По информации регионального департамента культуры, эффективность территорий по развитию культуры оценивали по 13 критериям, в том числе информационной активности, количеству побед на всероссийских и международных конкурсах, а также сумме привлеченных средств.

"Идея создания рейтинга муниципальных образований по уровню развития культуры возникла в департаменте культуры еще в 2020 году. Мы провели внушительную работу по созданию критериев оценки, изучали опыт коллег из других регионов, смотрели примеры смежных отраслей. Сегодня, имея на руках результаты первого рейтинга, мы видим, что усилия не были напрасными. У нас появилась полная картина деятельности муниципалитетов, которая, несомненно, будет принята во внимание при выстраивании дальнейшей работы", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Организаторы культурного форума получили более 550 заявок, однако в список студентов прошли лишь 124 сильнейших. В финале интенсива участники представили идеи развития культурного потенциала Тюменской области. Защита проектов проходила перед экспертами академии. Свои оценки поставили и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и директор департамента культуры Елена Майер.

Организаторы форума заявили, что рассматривают возможность коммерческой формы участия в событии с 2023 года. По их мнению, это позволит привлечь больше активных деятелей культуры к участию в форуме и повысит уровень профессиональных компетенций большего числа сотрудников отрасли.