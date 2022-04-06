Владимир Домацкий: спецоперация на Украине предотвратила разработку и распространение биологического оружия

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Необходимость спецоперации на Донбассе подтверждают факты, которые вскрываются по мере продвижения российской армии на Украине, где была обнаружена сеть лабораторий, в которых разрабатывалось биологическое оружие, убежден заместитель директора по научной работе ВНИИВЭА – филиала ТюмНЦ СО РАН, доктор биологических наук, Владимир Домацкий.

"По данным, обнародованным Минобороны России на территории Украины, действовало более 30 биолабораторий, в которых работали не над тем, чтобы помогать людям, а культивировали возбудителей инфекций, опасных для человека и животных. Разрабатывались и методы их распространения на территориях сопредельных государств. То есть речь идет о биологическом оружии", - пояснил эксперт.

Дело в том, что не видимый враг, которым является биологическое оружие, во много раз опаснее открытого военного столкновения, пояснил Владимир Домацкий. А поддержка его разработки украинскими властями, он считает особенно циничным и бесчеловечным.

"Биологическое оружие губительно для людей, но при этом не затрагивает инфраструктуру. Это само по себе бесчеловечно и цинично. Есть доказательства, которые изучаются созданной при Государственной думе парламентской комиссией с участием экспертов, что вокруг биолабораторий фиксировали вспышки опасных болезней. На этом фоне возникают вопросы о происхождении и методах распространения африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц", - подчеркнул доктор биологических наук.

Вспышки этих заболеваний отмечаются в нашей стране. Они наносят большой экономический урон животноводческим предприятиям, потому что единственная мера борьбы с очагом – это уничтожение поголовья. Кроме того, уже доказано, что та же сибирская язва – это лабораторная разработка, приводит еще один пример Владимир Домацкий. Билогическое оружие планировали распылять с беспилотников.

"В связи с этим работа биолабораторий представляет серьезную угрозу для населения России и других государств, в том числе европейских. На протяжении нескольких лет США вело огромное финансирование этих лабораторий, но реальных научно-исследовательских результатов с пользой для людей не представлено ни одного. Что сделано за 20 лет? Нет даже видимости полезной для социума работы", - озвучил свою позицию эксперт.

Владимир Домацкий поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. А в свете вскрывающихся фактов считает ее своевременной мерой. По его мнению, Россия использовала все возможности для мирного урегулирования конфликта.