В лаборатории "Спичка" тюменцы научатся выступать на публике

| Фото: из сообщества мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: из сообщества мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте

Развить уверенный голос, четкую дикцию смогут слушатели лаборатории публичных выступлений "Спичка" в мультицентре "Моя территория" в Тюмени. Заявки на участие в проекте принимаются до 15 апреля.

Участников ждут четыре образовательных интенсива от региональных экспертов, на которых можно научиться говорить емко и содержательно, завоевывать внимание слушателей, презентовать себя и свои идеи.

В конце образовательного марафона тюменцам предложат закрепить полученные знания на практике и выступить в роли оратора перед публикой.

Подавай заявку можно по ссылке.