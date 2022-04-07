  • 7 апреля 20227.04.2022четверг
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В лаборатории "Спичка" тюменцы научатся выступать на публике

Общество, 08:57 07 апреля 2022

из сообщества мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: из сообщества мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте

Развить уверенный голос, четкую дикцию смогут слушатели лаборатории публичных выступлений "Спичка" в мультицентре "Моя территория" в Тюмени. Заявки на участие в проекте принимаются до 15 апреля.

Участников ждут четыре образовательных интенсива от региональных экспертов, на которых можно научиться говорить емко и содержательно, завоевывать внимание слушателей, презентовать себя и свои идеи.

В конце образовательного марафона тюменцам предложат закрепить полученные знания на практике и выступить в роли оратора перед публикой.

Подавай заявку можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 07.04.2022Тюменский опыт создания комфортной городской среды представлен на международной выставке в Москве
10:03 07.04.2022Эксперт: опыт "Совинформбюро" и "Окон РОСТА" может быть полезен в новых информационных войнах
09:45 07.04.2022Тюменские садоводы получат саженцы из питомников Свердловской и Челябинской областей
09:34 07.04.2022Библиотекари приглашают тюменцев на встречу с паралимпийцами