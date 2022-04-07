44 передвижных камеры фотовидеофиксации следят за водителями в Тюменской области

| Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции Тюменской области

20-22 передвижных камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения сосредоточены на дорогах Тюменского района, поскольку именно здесь наблюдается рост числа ДТП. В частности, аварийность на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Тюменском районе выросла почти в пять раз.

Об этом рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Остальные камеры стоят на дорогах Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском, Уватском районах и на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Оборудование располагается в местах концентрации ДТП, чтобы нормализовать аварийную обстановку, подчеркнули в ГИБДД.

Всего на дорогах Тюменской области 44 передвижных камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявляют превышение скоростного режима, которое является основной причиной аварийности.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей выбирать безопасный скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, осадки и видимость в пути.

Инна Пахомова