  • 7 апреля 20227.04.2022четверг
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

44 передвижных камеры фотовидеофиксации следят за водителями в Тюменской области

Общество, 17:36 07 апреля 2022

скриншот с видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции Тюменской области

20-22 передвижных камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения сосредоточены на дорогах Тюменского района, поскольку именно здесь наблюдается рост числа ДТП. В частности, аварийность на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Тюменском районе выросла почти в пять раз.

Об этом рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Остальные камеры стоят на дорогах Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском, Уватском районах и на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Оборудование располагается в местах концентрации ДТП, чтобы нормализовать аварийную обстановку, подчеркнули в ГИБДД.

Всего на дорогах Тюменской области 44 передвижных камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявляют превышение скоростного режима, которое является основной причиной аварийности.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей выбирать безопасный скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, осадки и видимость в пути.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 07.04.202244 передвижных камеры фотовидеофиксации следят за водителями в Тюменской области
17:14 07.04.2022Тюменские художники создадут функциональный арт-объект
17:06 07.04.2022Тюменцы с легким течением ОРВИ могут наблюдаться в поликлинике дистанционно
16:55 07.04.202278 бывших узников фашистских лагерей живут в Тюменской области