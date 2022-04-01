Пособие по русскому словообразованию для иностранцев разработали в тюменском медуниверситете

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Пособие по русскому языку для иностранцев, поступающих в Тюменский государственный медицинский университет, разработала доцент подготовительного отделения Янина Чернявская.

Учебных пособий по русскому языку для иностранцев много, но не все они, по мнению доцента, подходят для подготовительного курса.

"Для планирующих учиться в русском вузе необходимы свои материалы, - считает она. - Имеет значение национальность абитуриента, будущая специальность и уровень владения русским языком".

Преподавателям русского языка как иностранного часто приходится собирать дидактический материал из разных источников. Тюменский специалист пытается создать такой учебник, чтобы преподавателю не приходилось распечатывать много дополнительных материалов, и чтобы студенту было максимально интересно по нему заниматься.