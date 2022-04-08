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Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

Общество, 14:51 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах и в населенных пунктах Тюмени и Тюменской области 9 и 10 апреля. 8 апреля проверки пройдут на региональных автодорогах Тюменского района, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Кроме того, пройдут рейдовые мероприятия, направленные на противодействие пьяному вождении.

Отдельное внимание в ходе проверок автоинспекторы уделят выявлению нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. Водителям, перевозящих детей в салонах автомобилей, будут вручаться информационные памятки.

В этом году в Тюменской области водители в состоянии опьянения спровоцировали 38 ДТП, три человека погибли, 55 ранены.

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# ГИБДД Тюменской области , сплошные проверки

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