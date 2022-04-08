В Тюменской областной думе в конце мая пройдет День Ишима к юбилею города

| Фото: личный архив Юлии Дериглазовой | Фото: личный архив Юлии Дериглазовой

Провести День Ишима для депутатов Тюменской областной думы к 240-летию города в конце мая предложил депутат Виктор Рейн, сообщает официальный сайт законодательного органа власти.

По словам народного избранника, необходимо больше рассказать об Ишиме северным депутатам. Показать обновленному составу облдумы культуру, достижения, знаменитых людей, которыми ишимцы гордятся.

"Развитие Ишима можно заявить подпрограммой в программе комплексного развития юга Тюменской области. Это позволит городу занять достойную нишу", - сказал Рейн.

Для этого необходимо максимально использовать инфраструктуру города, активизировать население, добавил депутат. Если это произойдет, то активизируется выпуск продукции, мини-переработка, подключатся базы и товаропроводящие сети.

Виктор Рейн напомнил, что Ишим всегда называли центром сельскохозяйственного юга. В 2002 году возродили Никольскую ярмарку, которая входила в число двенадцати самых крупных по торговым оборотам ярмарок Российской империи.

Напомним, День города Ишима совпадает с одним из главных государственных праздников страны — Днем России, 12 июня. Поэтому ишимцы отмечают в эти числа сразу три праздника: День России, День города и традиционный фестиваль Ершовские дни.