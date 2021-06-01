Ишим отпразднует День России, День города и фестиваль Ершовские дни в ближайшие выходные

| Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

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Сразу три праздника отметят жители Ишима: День России, День города и фестиваль Ершовские дни 12, 13 и 14 июня. Все они пройдут с соблюдением мер безопасности и необходимыми ограничениями.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Артисты трех выездных бригад поздравят жителей Ишима с Днем России и Днем города в микрорайонах города и излюбленных местах отдыха горожан.

"Всю неделю учителя и воспитатели проводят праздничные акции, рассказывают детям об истории России и ее государственной символике, вместе с воспитанниками оформляют пришкольные лагеря и детсады. С самого утра 12 июня из окон учреждений и организаций Ишима будет звучать музыка. Музеи, библиотеки и спортивные центры организуют работу площадок на открытом воздухе", - сказал замглавы.

Ершовские дни 13 июня подарят ишимцам встречу с известным художником Никасом Сафроновым, легендой спорта, советским биатлонистом и олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, российским космонавтом, Героем России Сергеем Залётиным и актером Сергеем Шолоховым.

Для горожан будет играть духовой оркестр, пройдет пленэр "Я рисую Россию" и праздничный концерт, музейщики откроют три новых выставки в Арт-галерее. Состоится награждение победителей пятнадцатой Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества, которое собирались провести в 2020 году, но перенесли из-за пандемии.

Вечером для всех желающих в уличном кинотеатре на площади у СК "Локомотив" покажут мультфильм "Конек-горбунок".

На родине великого сказочника в селе Ершово откроют сразу два музея "Отчий дом Петра Ершова" и "Иванушки Петровича Д."

Также пройдет телемост с потомками Петра Ершова в режиме онлайн.

Инна Кондрашкина