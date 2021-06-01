Около 20 национальных подворий представили в Тюмени в День России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Праздник, приуроченный ко Дню России, развернулся на левом и правом берегах Туры в Тюмени 12 июня. Около 20 подворий народов, проживающих в регионе, могут увидеть гости областной столицы.

Участие в фестивале принимают представители коренных малочисленных народов Севера , средний и центральной Азии, Кавказа и Закавказья.

Торжественное открытие состоялось на сцене на Масловском взвозе. Оно сопровождалось концертными номерами. После горожан пригласили ознакомиться с подворьями. В районе моста Челюскинцев можно увидеть армянское подворье, коренных народов Севера, белорусов и русских.

На левом берегу Туры возле моста Влюбленных также установлена сцена. Здесь выступают творческие коллективы народов Азии, Закавказья, сибирские татары и другие. Ознакомиться с культурой представителей разных национальностей все желающие могут до 16 часов.

Инна Пахомова