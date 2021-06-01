Тюменцы создали карточки ко Дню России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Карточки, рассказывающие о российских и советских изобретателях и ученых, повлиявших на мир, подготовила команда тюменского мультицентра "Моя территория" ко Дню России.

"В День России по всей стране организуются мероприятия, посвященные её истории и культуре. Мы решили рассказать о том вкладе, о котором говорят не так часто или упоминают на профильных предметах в университетах", — прокомментировали представители тюменского мультицентра "Моя территория".

Кадры рассказывают про изобретения и открытия, о которых знает меньшее количество людей, чем про достижения Ломоносова, Менделеева или Сахарова. В шести карточках широкий масштаб открытий: от новых областей науки до способов пожаротушения.

Посмотреть все карточки и познакомиться со вкладом соотечественников в мировую историю можно в социальных сетях мультицентра "Моя территория", пишет "Мегатюмень".