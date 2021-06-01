  • 12 июня 202112.06.2021суббота
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы создали карточки ко Дню России

Общество, 14:42 12 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Ишим отпразднует День России, День города и фестиваль Ершовские дни в ближайшие выходные

Карточки, рассказывающие о российских и советских изобретателях и ученых, повлиявших на мир, подготовила команда тюменского мультицентра "Моя территория" ко Дню России.

"В День России по всей стране организуются мероприятия, посвященные её истории и культуре. Мы решили рассказать о том вкладе, о котором говорят не так часто или упоминают на профильных предметах в университетах", — прокомментировали представители тюменского мультицентра "Моя территория".

Кадры рассказывают про изобретения и открытия, о которых знает меньшее количество людей, чем про достижения Ломоносова, Менделеева или Сахарова. В шести карточках широкий масштаб открытий: от новых областей науки до способов пожаротушения.

Посмотреть все карточки и познакомиться со вкладом соотечественников в мировую историю можно в социальных сетях мультицентра "Моя территория", пишет "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:39 12.06.2021Тюменские казахи представили юрту "в разрезе" на празднике национальностей
15:31 12.06.2021Более 50 экспонатов привез Ембаевский музей на праздник в Тюмень
15:30 12.06.2021Александр Моор посетил ишимский агрохолдинг "Юбилейный"
15:25 12.06.2021В ДК "Нефтяник" пройдет онлайн-концерт ко Дню России