Студенческие отряды Тюменской области открыли трудовой семестр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Официальный старт летнему трудовому сезону дали студенческие отряды Тюменской области 11 июня на набережной в Тюмени.

Руководители тюменских вузов и ветераны движения вручили молодым людям путевки в третий трудовой семестр, наградили лучших бойцов и руководителей студенческого отрядного движения, а также передали молодежи наказ - проявить себя на целине, помогать друг другу, сберечь здоровье.

"Сегодня мы собрали лучших - ребят, которые знают, что такое патриотизм не на словах, а на деле. Здесь много опытных бойцов и есть новички, а значит будущее у студенческих отрядов есть. Возвращайтесь с радостью, с надеждами, с наградами, ни пуха, ни пера", - обратилась к молодежи ректор ТИУ Вероника Ефремова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

933 студента Тюменской области отправятся этим летом в регионы России. Раньше всех сезон открыли молодые речники, они вышли в рейсы в составе экипажей Обь-Иртышского речного пароходства. Ребята из строительных, медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных отрядов и команды молодых проводников поработают в Крыму, Краснодарском крае, Петрозаводске, Казани, Ульяновске, Липецкой и Челябинской области, в Тюмени и Салехарде.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самую дальнюю поездку - на стройку АЭС "Руппур" в Бангладеш - совершит студентка четвертого курса ТИУ, будущий инженер Виктория Привалова.

"Я подала заявку и обосновала свое желание поехать. Невероятно рада, что меня выбрали, но и переживаю: предстоят два месяца работы, знакомство с новыми людьми. Это удивительная возможность получить опыт и показать себя, поработать за рубежом", - рассказала студентка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ребята из сельхозотряда ГАУ Северного Зауралья отправятся в Липецкую область на проект "Агроном-сад". Большинство участников команды - студенты начальных курсов, которые рады после учебников погрузиться в настоящую работу.

"В прошлом году мы успели поработать на сборе яблок, заработали, познакомились со студентами из других городов. Выезды помогли трудоустроиться, меня взяли на работу, потому что я разбираюсь в практических аспектах", - рассказала специалист штаба Студенческого отряда Арина Первушина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По данным председателя ТРО Российских студенческих отрядов Александра Заболотских, заработок студентов зависит от специальности и объекта. Например, строители могут рассчитывать на суммы до 35-40 тыс. рублей в месяц, вожатые и медики - на 20 тыс. рублей. В прошлые годы были отдельные рекордсмены среди проводников, заработавшие до 90 тыс. рублей за сезон упорного труда. Ну а полученный опыт, говорят специалисты, будет бесценным.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В этом году в составе студенческих отрядов много новичков. Набирают обороты сервисные отряды, активизировались студенты-медики, строителей меньше. Те, кто готов трудиться и имеют такой опыт, легче адаптируются на рабочем месте после вуза", - рассказала куратор Штаба СО ТИУ, комиссар Тюменского областного студенческого отряда Елена Доценко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие сезона на набережной прошло весело - с песнями и танцами и, конечно, с соблюдением полагающихся ритуалов. Бойцы ударили в рынду и прикоснулись к флагу студенческих отрядов для исполнения желаний.

Татьяна Ковалева