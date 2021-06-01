В Тюмени на фестивале "Березка" встретятся 19 коллективов

| Фото: из сообщества ДК "Водник" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества ДК "Водник" во ВКонтакте (архив)

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Праздник народного творчества "Березка" развернется на территории дома культуры "Водник" в Тюмени 12 июня в 11 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор ДК "Водник" и ведущая Олеся Выхристюк, в 2021 году участие в фестивале примут 19 коллективов. Они представят 28 номеров.

"Фестиваль развернется на площади у ДК "Водник". В День России обещают хорошую погоду. Откроет фестиваль театр моды "Клеопатра" с театрализованным номером "Казачьи посиделки". Будем водить хороводы. Кроме вокальных, хореографических номеров на празднике выступят инструментальные ансамбли, гитаристы", — добавила Олеся Выхристюк.

К "Березке" присоединились не только тюменские творческие коллективы, но и артисты из пос. Московский, команды школ, детских садов. Также на фестивале будет представлено такое направление как декоративно-прикладное творчество. Реставратор, мастер Святослав Шитов проведет для гостей праздника мастер-класс.

В прошлые годы событие проходило с большим размахом, было более продолжительным по времени — в 2021 году она продлится полтора-два часа.

Инна Пахомова