Жители Тюменской области прочитают стихи на родном языке для конкурса ко Дню России

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Онлайн-акцию "Родные языки России" проводит ялуторовский Центр национальных культур. К участию приглашают всех желающих, сообщает учреждение.

Для этого необходимо сделать видеозапись на любую цифровую камеру: телефон, планшет или фотоаппарат с прочтением стихотворения на родном языке. Затем подписать видео, указав фамилию и имя, и опубликовать видеоролик в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице с хештегами: #ДеньРоссии2021 #РодныеязыкиРоссии #ЯлуторовскЦНК.

Темами стихотворений могут стать: Отечество, родной край, родители, родной язык, исторические события или легендарные люди.

Видео может быть записано одним человеком или коллективом, в том числе с использованием музыкальных инструментов.

Акция завершится 12 июня 2021 года, итоги станут известны 30 июня. Участники получат электронный диплом.