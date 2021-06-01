Александр Моор вручил паспорта гражданина РФ талантливым тюменцам

Фото Сергея Елесина Фото Сергея Елесина

26 юных жителей региона получили паспорта гражданина Российской Федерации из рук губернатора Тюменской области Александра Моора. Торжественная церемония состоялась 10 июня в рамках областной патриотической акции "Мы - граждане России".

Паспорта получили юноши и девушки, у которых уже есть в жизни главная цель и высокая мечта. Это будущие инженеры, экологи, врачи, военные, спасатели, архитекторы, художники, профессиональные спортсмены.

"Сегодня наш регион чествует лучших юных граждан России. Символично, что государственные документы, удостоверяющие личность, вы получаете в Год науки и технологий. Ведь вы собрались здесь благодаря целеустремленности и любознательности, трудолюбию, отличным результатам в учебе, творчестве и спорте, активному участию в волонтерском движении", - обратился к ребятам губернатор.

Одна из участниц встречи с главой региона - победитель первенства России по гиревому спорту Анастасия Суханова из Абатского района. Она уверена, что спорт помогает ей не только стать сильнее, но и справиться с учебными нагрузками. Ее любимый предмет - литература.

"Сегодня у нас радостное событие. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации - великой страны", - обратился к собравшимся юный тюменец Егор Лебедев.

Губернатор поблагодарил родителей и педагогов, воспитывающих талантливую молодежь. Александр Моор пожелал ребятам успехов в реализации их жизненных планов и поздравил их с наступающим Днем России.

Евгений Бабенко