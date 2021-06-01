Александр Моор вручил паспорта гражданина РФ талантливым тюменцам
26 юных жителей региона получили паспорта гражданина Российской Федерации из рук губернатора Тюменской области Александра Моора. Торжественная церемония состоялась 10 июня в рамках областной патриотической акции "Мы - граждане России".
Паспорта получили юноши и девушки, у которых уже есть в жизни главная цель и высокая мечта. Это будущие инженеры, экологи, врачи, военные, спасатели, архитекторы, художники, профессиональные спортсмены.
"Сегодня наш регион чествует лучших юных граждан России. Символично, что государственные документы, удостоверяющие личность, вы получаете в Год науки и технологий. Ведь вы собрались здесь благодаря целеустремленности и любознательности, трудолюбию, отличным результатам в учебе, творчестве и спорте, активному участию в волонтерском движении", - обратился к ребятам губернатор.
Одна из участниц встречи с главой региона - победитель первенства России по гиревому спорту Анастасия Суханова из Абатского района. Она уверена, что спорт помогает ей не только стать сильнее, но и справиться с учебными нагрузками. Ее любимый предмет - литература.
"Сегодня у нас радостное событие. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации - великой страны", - обратился к собравшимся юный тюменец Егор Лебедев.
Губернатор поблагодарил родителей и педагогов, воспитывающих талантливую молодежь. Александр Моор пожелал ребятам успехов в реализации их жизненных планов и поздравил их с наступающим Днем России.
Евгений Бабенко