Телемост с потомками Петра Ершова пройдет в Ишиме 12 июня

| Фото: culture.ru | Фото: culture.ru

Телемост с потомками сказочника Петра Ершова и лауреатами Ершовской премии разных лет пройдет в модельной библиотеке Ишима 12 июня, начало в 15 часов. Присоединиться к нему приглашают всех желающих, сообщила заместитель директора департамента по социальным вопросам Светлана Попкова.

Она пояснила, что онлайн-встреча ознаменует II региональную Никольскую книжную ярмарку в рамках празднования Ершовских дней. Провести мероприятие в очном режиме не позволяют ограничения.

"Если не провести ярмарку в этом году, о ней могут забыть. Поэтому было принято решение перевести ее в онлайн. Надеемся через ярмарку стимулировать интерес к региональной книге и произведениям местных авторов, расширить диапазон профессионального общения и обмена инициативами, а также содействовать развитию литературного туризма в регионе", - сказала Светлана Попкова.

В телемосте примут участие потомки писателя Ольга Заболотских из Красноярска и москвичка Евдокия Степовая. На встречу приедет давний друг и соавтор проектов ишимских библиотек председатель тюменского союза писателей Леонид Иванов.

Напомним, первая Никольская книжная ярмарка состоялась в 2019 году. Она объединила литературную, торгово-выставочную и культурно-досуговую секции. Работали летние читальные залы, действовал литературный марафон, мастер-классы, квесты, площадки издательств и книготорговых палаток.

Инна Кондрашкина