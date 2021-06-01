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Чуваши, цыгане и азербайджанцы знакомят тюменцев со своей культурой на левом берегу Туры

Общество, 15:20 12 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Чуваши, цыгане и азербайджанцы знакомят жителей Тюмени со своей культурой, кухней и бытом на празднике, приуроченном ко Дню России, на левом берегу набережной Туры в Тюмени 12 июня.

Неподалеку от сцены расположилась площадка областной ассоциации чувашей "Таван". "Таван - в переводе с чувашского означает "родня". Сегодня в День России в многонациональном государстве большой праздник. И мы представляем здесь свое подворье, песенные и танцевальные номера. Для гостей приготовили суп шурпе. Варим из баранины с потрохами, с овощами. Еще одно наше блюдо – большой пирог под названием хуплу. Его делают из мелко нарезанных картошки и мяса", – рассказал президент ассоциации чувашей Тюменской области Николай Герасимов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подворье цыган привлекает к себе внимание громкой музыкой и яркими танцами. "Отдыхаем, выступаем для всех желающих, показываем национальные блюда, цыганскую культуру", – сказал председатель цыганской общественной организации Тюменской области Генна Виноградов.

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На стене палатки, где развернута азербайджанская площадка, можно увидеть баннер с геологом, первооткрывателем сибирской нефти Фарманом Салмановым и архитектурным сооружением "Девичья башня", которая символизирует Баку.

"Фарман Салманов много сделал для региона. Мы не можем забыть об этом. В 2021 году будем широко отмечать 90 лет со дня его рождения", – поделился заместитель руководителя Азербайджанской диаспоры Тюменской области Мунис Мустафаев.

На азербайджанской площадке звучит живая музыка – синтезатор, барабан, дудук, тар, другие инструменты. Гостей раздника угощают долдомой и шах-пловот.

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Инна Пахомова

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