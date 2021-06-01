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Более 50 экспонатов привез Ембаевский музей на праздник в Тюмень

Общество, 15:31 12 июня 2021

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Более 50 экспонатов представил Ембаевский сельский музей на празднике ко Дню России в Тюмени 12 июня. Татарские экспонаты можно увидеть в круглом зеленом шатре на левом берегу Туры.

"Наш музей образовался в 1994 году. В нем насчитывается около трех тысяч экспонатов. Все предметы были подарены жителями села Ембаево и деревни Тураева. Сейчас уже нам дарят экспонаты из разных районов региона", – рассказала хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музей Неля Файзуллина.

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На экспозиции представлены женские и мужские головные уборы, предметы одежды. "Самый старинный красивый элемент одежды – это нагрудник на платье, носящий название "изю". Оригиналы этих вещей хранятся в нашем музее. Они выполнены в технике золотного шитья. Им более 130 лет. На нашей выставке – новодел, то, что сделали местные мастерицы", – добавила Неля Файзуллина.

Также в шатре можно увидеть предметы быта – утюги, прялку, маслобойку.

Инна Пахомова

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# День России , музей , татары

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