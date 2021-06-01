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Тюменские казахи представили юрту "в разрезе" на празднике национальностей

Общество, 15:39 12 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юрту "в разрезе" представили тюменские казахи на празднике, приуроченном ко Дню России, в Тюмени 12 июня. Сооружение можно рассмотреть на левом берегу Туры, в районе моста Влюбленных.

"Это традиционное жилище кочевников. Наши предки за полчаса могли собрать и разобрать юрту. Мы же собирали ее, наверно, всю ночь. Она у нас "в разрезе", не целиком. Все желающие могут увидеть, что находится в ней, не заглядывая в нее", – рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горожане могут ознакомиться с внутренним убранством юрты, увидеть блюда национальной кухни. На площадке перед сооружением проводят национальные игры. Здесь же прошли мастер-классы по вышивке.

Инна Пахомова

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# День России , национальности , праздник

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