Народы Севера представили большую интерактивную программу для юных тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большую интерактивную программу подготовили для юных участников представители коренных народов Севера на своем подворье в Тюмени 12 июня. Площадка открылась в рамках празднования Дня России на правом берегу Туры, неподалеку от моста по ул. Челюскинцев.

Как отметила председатель областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" Ирина Малых, гостям недостаточно просто видеть, они хотят во всем участвовать сами.

"Трехлетние дети начинают играть в метание колец. Дальше малыш растет, уже осознанно выбирает себе мишень и совершенствует свое мастерство в охоте и рыбалке. И родители таким образом видят способности. У нас нет игры ради игры. У нас есть игра ради обучения. Любой вид направлен на то, чтобы обучить человека и развить его физические навыки", – поделилась она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для гостей напекли пироги, которыми славится Север. Это особое приготовление, отмечает Ирина Малых, при котором ягоды в пироге остаются целыми.

Чум на набережной Туры ставили впервые. "Для нас это стало особым испытанием, потому что наше традиционное жилище состоит из шестов, которые втыкаются в землю", – призналась Ирина Малых.

Инна Пахомова