Дорожные службы Тюменской области работают в усиленном режиме

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 900 единиц техники было задействовано на уборке региональных и федеральных трасс с 31 декабря по 11 января, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Больше всего снега выпало в Тобольском и Уватском округах. Сегодня продолжается расчистка дорог. Основная работа сосредоточена на объездной и трассе Тюмень-Боровский-Богандинский.

Глава Тюмени Максим Афанасьев сказал, что ежедневно с улиц Тюмени вывозится более 55 тыс. кубометров снега. На сегодняшний день управляющие компании очистили 67 % придомовых территорий. Обращения жителей отслеживают постоянно, на них оперативно реагируют.

"Продолжаем уборку улиц, обрабатываем противогололедными материалами Никольский взвоз, подъем в микрорайоне Жуковка и Сузгунскую гору. Стараемся оперативно отработать сообщения жителей в соцсетях", – сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Ночью 12 января на уборку тюменских дорог вышло 20 единиц техники. Утром к ним присоединились еще 17. Тюменцы могут круглосуточно отслеживать работу техники, которая убирает снег, на сайте.